Погода в листопаді 2021 року буде близькою до норми, що характерно для цього місяця.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в листопаді 2021 року становитиме +1-7°.

Крім того, протягом останнього місяця осені в Україні має випасти 31-61 мм опадів.

У гірських районах ситуація буде дещо інша. Там, передбачають синоптики, випаде 64-96 мм.

Однак і ці показники, зауважують метеорологи, передбачені листопадовою нормою.

Зазвичай у листопаді середня місячна температура становить 0-+4°, на Закарпатті та півдні країни – місцями +5-9°.

Під час метеоспостережень в Укргідрометцентрі в певні періоди фіксували -25-31° у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах.

На півдні Криму та в Одеській області абсолютний мінімум сягав -8-13°.

У Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму свого часу стовпчики термометрів піднімались до +25-29°.

Загалом у листопаді стійкий перехід середньодобової температури через +5° у бік зниження відбувається в першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни – у другій декаді місяця.

Середня місячна кількість опадів у листопаді становить 35-63 мм. На високогір’ї Карпат працівники Українського гідрометцентру нарахували одного разу навіть до 135 мм.

У Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни зазвичай опадів випадає трішки менше норми – 29-34 мм.

25 жовтня в Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5°. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що цей факт свідчить про закінчення безморозного періоду.

Тривав він у 2021 році 219 днів – із 13 березня до 25 жовтня.

Джерело: Укргідрометцентр