В Киеве с 1 ноября будут действовать ограничения красной зоны карантина. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в четверг, 28 октября. Как будут работать кафе, театры и кинотеатры, а также спортзалы и фитнес-центры читайте в материале Фактов ICTV.
Киев в красной зоне
- Как работают кафе и рестораны?
Заведениям общественного питания будет запрещено принимать посетителей без наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, срок действия которого не более 72 часов.
- Работа спортзалов и фитнес-центров
Запрещается работа спортзалов и фитнес центров. В то же время, ограничения не касаются того спортивного или тренировочного зала, где персонал вакцинирован на 100% или имеет отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа).
Работа спортивных залов разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.
Спортивные мероприятия разрешается проводить, но без участия зрителей.
- Работа кинотеатров и театров
Работа художественных заведений и учреждений культуры, в том числе театров и кинотеатров, на период красной зоны — запрещена.
В то же время, ограничения не касаются тех учреждений, где работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа). Такие же условия применяются и к посетителям.
За нарушениями карантина будет следить полиция и проводить рейды. Граждане, использующие поддельные сертификаты о вакцинации также могут получить штраф.
Какие еще запреты и ограничения будут действовать в красной зоне карантина в Киеве, читайте в нашем материале.