В Киеве с 1 ноября будут действовать ограничения красной зоны карантина. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в четверг, 28 октября. Как будут работать кафе, театры и кинотеатры, а также спортзалы и фитнес-центры читайте в материале Фактов ICTV.

Киев в красной зоне

Как работают кафе и рестораны?

Заведениям общественного питания будет запрещено принимать посетителей без наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, срок действия которого не более 72 часов.

Работа спортзалов и фитнес-центров

Запрещается работа спортзалов и фитнес центров. В то же время, ограничения не касаются того спортивного или тренировочного зала, где персонал вакцинирован на 100% или имеет отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа).

Работа спортивных залов разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

Спортивные мероприятия разрешается проводить, но без участия зрителей.

Работа кинотеатров и театров

Работа художественных заведений и учреждений культуры, в том числе театров и кинотеатров, на период красной зоны — запрещена.

В то же время, ограничения не касаются тех учреждений, где работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа). Такие же условия применяются и к посетителям.

За нарушениями карантина будет следить полиция и проводить рейды. Граждане, использующие поддельные сертификаты о вакцинации также могут получить штраф.

Какие еще запреты и ограничения будут действовать в красной зоне карантина в Киеве, читайте в нашем материале.