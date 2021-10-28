У Києві з 1 листопада діятимуть обмеження червоної зони карантину. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у четвер, 28 жовтня. Як працюватимуть кафе, театри та кінотеатри, а також спортзали та фітнес-центри, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Київ у червоній зоні
- Як працюють кафе та ресторани?
Закладам громадського харчування буде заборонено приймати відвідувачів без наявного сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, термін дії якого не більше 72 годин.
- Робота спортзалів та фітнес-центрів
Забороняється робота спортзалів та фітнес центрів. Водночас, обмеження не стосуються того спортивного чи тренувального залу, де персонал вакцинації на 100% або має негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години).
Робота спортивних залів дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.
Спортивні заходи дозволяється проводити, але без участі глядачів.
- Робота кінотеатрів та театрів
Робота мистецьких закладів та закладів культури, зокрема театрів та кінотеатрів, на період червоної зони – заборонена.
Водночас, обмеження не стосуються тих установ, де працівники вакциновані або мають негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години). Такі ж умови застосовуються і до відвідувачів.
За порушеннями карантинних обмежень стежитиме поліція та проводитиме рейди. Громадяни, які використовують підроблені сертифікати про вакцинацію також можуть отримати штраф.
Які ще заборони та обмеження діятимуть у червоній зоні карантину у Києві, читайте у нашому матеріалі.