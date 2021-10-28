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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Київ посилив обмеження: чи працюватимуть кафе, кінотеатри та спортзали

Бармен у масці наливає коктейль

У Києві з 1 листопада діятимуть обмеження червоної зони карантину. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у четвер, 28 жовтня. Як працюватимуть кафе, театри та кінотеатри, а також спортзали та фітнес-центри, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ у червоній зоні

  • Як працюють кафе та ресторани?

Закладам громадського харчування буде заборонено приймати відвідувачів без наявного сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, термін дії якого не більше 72 годин.

  • Робота спортзалів та фітнес-центрів

Забороняється робота спортзалів та фітнес центрів. Водночас, обмеження не стосуються того спортивного чи тренувального залу, де персонал вакцинації на 100% або має негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години).

Робота спортивних залів дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Спортивні заходи дозволяється проводити, але без участі глядачів.

  • Робота кінотеатрів та театрів

Робота мистецьких закладів та закладів культури, зокрема театрів та кінотеатрів, на період червоної зони – заборонена.

Водночас, обмеження не стосуються тих установ, де працівники вакциновані або мають негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години). Такі ж умови застосовуються і до відвідувачів.

За порушеннями карантинних обмежень стежитиме поліція та проводитиме рейди. Громадяни, які використовують підроблені сертифікати про вакцинацію також можуть отримати штраф.

Які ще заборони та обмеження діятимуть у червоній зоні карантину у Києві, читайте у нашому матеріалі.

Фото: Depositphotos

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