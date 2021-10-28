У Києві з 1 листопада діятимуть обмеження червоної зони карантину. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у четвер, 28 жовтня. Як працюватимуть кафе, театри та кінотеатри, а також спортзали та фітнес-центри, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ у червоній зоні

Як працюють кафе та ресторани?

Закладам громадського харчування буде заборонено приймати відвідувачів без наявного сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, термін дії якого не більше 72 годин.

Робота спортзалів та фітнес-центрів

Забороняється робота спортзалів та фітнес центрів. Водночас, обмеження не стосуються того спортивного чи тренувального залу, де персонал вакцинації на 100% або має негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години).

Робота спортивних залів дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Спортивні заходи дозволяється проводити, але без участі глядачів.

Робота кінотеатрів та театрів

Робота мистецьких закладів та закладів культури, зокрема театрів та кінотеатрів, на період червоної зони – заборонена.

Водночас, обмеження не стосуються тих установ, де працівники вакциновані або мають негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години). Такі ж умови застосовуються і до відвідувачів.

За порушеннями карантинних обмежень стежитиме поліція та проводитиме рейди. Громадяни, які використовують підроблені сертифікати про вакцинацію також можуть отримати штраф.

Які ще заборони та обмеження діятимуть у червоній зоні карантину у Києві, читайте у нашому матеріалі.