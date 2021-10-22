Красную зону карантина в Киеве могут ввести уже в ближайшее время. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения могут действовать в столице в случае перехода в красную зону.

Красная зона в Киеве: какие ограничения введут

Как будут работать кафе и рестораны

Работа общепита в красной зоне запрещается. Однако разрешено работать при наличии у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (действует 72 часа) или сертификата о вакцинации.

Отели

Красная зона карантина также предусматривает запрет на деятельность гостиниц. Но также такие заведения могут работать, если все сотрудники и посетители предоставят документ, подтверждающий полную вакцинацию или отрицательный результат ПЦР-теста.

Транспорт в красной зоне

Красная зона карантина в Киеве не ограничивает работу транспорта. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Как будут работать школы, садики и университеты

Посещение учебных заведений прекращается с 23 октября по 8 ноября. Каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. По поводу следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Другие учебные заведения будут работать, если все работники получили сертификат о полном курсе вакцинации.

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Спортзалы и фитнес-центры

Для спортивных залов и фитнес-центров условия такие же. Красная зона запрещает их работу без наличия паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у всех сотрудников и посетителей.

Посещать спортивные учреждения разрешается спортсменам сборных команд Украины и их тренерам.

Массовые мероприятия и посещение учреждений

Массовые мероприятия можно проводить при наличии сертификата или теста на коронавирус. Это также касается посещения учреждений социальной защиты, ЦОАУ, управлений труда, пенсионных фондов.

Спортивные мероприятия разрешается проводить, но без участия зрителей.

Источник: Виталий Кличко