Савченко и ее сестре вручили подозрения из-за поддельных Covid-сертификатов

Бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

— Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину, — написал он на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что все, кто нарушает закон должны быть готовы понести ответственность, независимо от того, являются ли они Героем Украины, экс-нардепом или просто гражданином.

Монастырский напомнил, что на всей территории страны работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность Covid-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

За эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от Covid-19, начато 59 уголовных производств.

Министр обратился к украинцам, которые задумывают купить фальшивый сертификат, напомнив, что такое решение оставит отпечаток на всем их будущем из-за судимости.

22 октября стало известно, что Надежду и Веру Савченко задержали в аэропорту Борисполь из-за использования поддельного сертификата о вакцинации.

По факту использования подделок было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Денис Монастирский