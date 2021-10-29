Савченко та її сестрі вручили підозри через підроблені Covid-сертифікати

Колишньому народному депутату України Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого Covid-сертифіката. Про це повідомив очільник МВС України Денис Монастирський.

— Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого Covid-сертифіката, з яким вони намагалися потрапити в Україну, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністр наголосив, що всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність, незалежно від того, чи є він Героєм України, екс-нардепом чи просто громадянином.

Монастирський нагадав, що у на всій території країни працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність Covid-сертифікати та ПЛР-тести. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

За цей тиждень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, розпочато 59 кримінальних проваджень.

Міністр звернувся до українців, які задумуються купити фальшивий сертифікат, нагадавши, що таке рішення залишить відбиток на всьому їхньому майбутньому через судимість.

22 жовтня стало відомо, що Надію та Віру Савченко затримали в аеропорту Бориспіль через використання підробленого сертифіката про вакцинацію.

За фактом використання підробок було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Денис Монастирський