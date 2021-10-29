Сращение криминалитета, правоохранительных органов и власти на местах приводит к трагедиям вроде убийства активиста партии Правый сектор Александра Иванины. Такое мнение на брифинге в Украинском кризисном медиацентре выразил лидер партии Правый сектор Андрей Тарасенко.

Александр Иванина был убит вечером 27 октября в Сумах. Активиста на глазах у гражданской жены расстрелял из пистолета неизвестный. Сразу четыре пули попали в мужчину. Он скончался на месте.

— Это не какие-то уголовные разборки или бытовое убийство, на что могут указывать местные правоохранительные органы. Это – политическое мотивированное приказное убийство. Работал профессиональный киллер, – отмечает Андрей Тарасенко.

В декабре прошлого года на Иванину уже было совершено покушение. В центре Сум в мужчину несколько раз выстрелил Сергей Василенко, которого в Сумской области называют криминальным авторитетом.

Сам Иванина неоднократно обращал внимание правоохранителей, что Сергей Василенко вместе с другим Василенко – Петром по прозвищу Петя Буринский, угрожали активисту убийством. Правоохранители никак не отреагировали.

По словам Сергея Супруна, лидера сумской ячейки Правого сектора, наиболее вероятен в убийстве российский след. Киллер мог быть прислан ФСБ РФ. Это была хорошо организованная спецоперация, которую готовили не один день. В составе группы были люди для отхода, дополнительной разведки.

Факт убийства является показательным устрашением патриотического общества Украины, попыткой подавить активные действия, связанные с антикоррупционной деятельностью. Пока наши бойцы защищают территориальную целостность Украины на линии фронта, война продолжается и в тылу, отмечает Тарасенко.

Активисты обратились с заявлениями в ГБР, МВД, к президенту Украины и Верховной Раде. Требуют создания Временной следственной комиссии по расследованию этого резонансного убийства, а также прозрачного следствия.

В целом российские спецслужбы имеют сценарии во всех городах востока и юга, контролируя местные элиты, указывает Тарасенко. Наиболее критично – в Днепре.

– Это не единичный случай. И не только в Сумской области. Сращение криминала с правоохранительными структурами и властями на местах в Украине даже стало предметом расследования британских журналистов. Буквально несколько дней назад вышло расследование Тима Уайта, исследовавшего вопросы гибридного влияния Российской Федерации на местные элиты. Он обращал внимание и на Одессу, Харьков, и прежде всего на Днепр, — отметил Андрей Тарасенко.

Убийство Александра Иванины произошло 27 октября около 21.00. Активист подъехал к своему дому на улице Заливной вместе с женой Анной.

В него несколько раз выстрелил мужчина, который в это время сидел на скамейке неподалеку. Полиция выясняет обстоятельства смерти Иванины.

Фото: Александр Иванина