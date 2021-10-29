У вбивстві сумського активіста Іваніни може бути російський слід – Правий сектор

Зрощення криміналітету, правоохоронних органів та влади на місцях призводить до трагедій на кшталт убивства активіста партії Правий сектор Олександра Іваніни. Таку думку на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі висловив лідер партії Правий сектор Андрій Тарасенко.

Олександра Іваніну було вбито увечері 27 жовтня в Сумах. Активіста на очах у цивільної дружини розстріляв з пістолета невідомий. Одразу чотири кулі влучили у чоловіка. Він помер на місці.

– Це не є якісь кримінальні розборки чи побутове вбивство, на що можуть кивати місцеві правоохоронні органи. Це – політичне вмотивоване замовне вбивство. Працював професійний кілер, – зазначає Андрій Тарасенко.

У грудні минулого року на Іваніну вже було здійснено замах. У центрі Сум в чоловіка кілька разів вистрілив Сергій Василенко, якого на Сумщині називають кримінальним авторитетом.

Сам Іваніна неодноразово звертав увагу правоохоронців, що Сергій Василенко разом з іншим Василенком – Петром на прізвисько Пєтя Буринський, погрожували активісту убивством. Правоохоронці ніяк не відреагували.

За словами Сергія Супруна, лідера сумського осередку Правого сектора, найбільш ймовірний у вбивстві російський слід. Кілер міг бути засланий ФСБ РФ. Це була добре організована спецоперація, яку готували не один день. У складі групи були люди для відходу, для додаткової розвідки.

Факт вбивства є показовим залякуванням патріотичного суспільства України, спробою придушити активні дії, пов’язані з антикорупційною діяльністю. Поки наші бійці захищають територіальну цілісність України на лінії фронту, війна триває і в тилу, наголошує Тарасенко.

Активісти звернулись з заявами до ДБР, МВС, президента України та Верховної Ради. Вимагають створення тимчасової слідчої комісії для розслідування цього резонансного убивства, а також прозорого слідства.

Загалом російські спецслужби мають сценарії у всіх містах сходу та півдня, контролюючи місцеві еліти, вказує Тарасенко. Найбільш критично – у Дніпрі.

– Це не поодинокий випадок. І не лише на Сумщині. Зрощення криміналу з правоохоронними структурами та з владою на місцях в Україні навіть стало предметом розслідування британських журналістів. Буквально кілька днів тому вийшло розслідування Тіма Вайта, який досліджував питання гібридного впливу Російської Федерації на місцеві еліти. Він звертав увагу і на Одесу, на Харків, і передусім на Дніпро, – зауважив Андрій Тарасенко.

Вбивство Олександра Іваніни сталося 27 жовтня близько 21.00. Активіст під’їхав до свого будинку на вулиці Заливній разом з дружиною Анною.

У нього кілька разів вистрелив чоловік, який сидів на лавці неподалік. Наразі поліція з’ясовує обставини смерті Іваніни.

Фото: Олександр Іваніна