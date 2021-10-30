В Киеве на НСК Олимпийский открывают пункт вакцинации

На территории столичного НСК Олимпийский с завтрашнего дня, 31 октября, будут вакцинировать от коронавируса.

Известно, что пункт вакцинации на Олимпийском будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

— В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна, — говорится в сообщении пресс-службы ФК Динамо.

График работы пунктов в зале Олимпийский двор:

31 октября с 10:00 до 17:00,

1 ноября – с 11:00 до 19:00

Столичные поликлиники и центры массовой вакцинации заполонили очереди из желающих привиться от коронавируса.

Несмотря на то, что скопление людей в коридорах и помещениях медучреждений чрезвычайно огромное, некоторые желающие прививаться игнорируют базовые правила карантина.