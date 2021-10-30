На території столичного НСК Олімпійський від завтра, 31 жовтня, вакцинуватимуть від коронавірусу.

Відомо, що пункт вакцинації на Олімпійському працюватиме протягом двох днів: 31 жовтня та 1 листопада.

– У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей. Для всіх бажаючих вакцинація безкоштовна, – йдеться в повідомленні прес-служби ФК Динамо.

Графік роботи пунктів, що працюватимуть у залі Олімпійський двір:

31 жовтня з 10:00 до 17:00,

1 листопада – з 11:00 до 19:00

Столичні поліклініки і центри масової вакцинації заполонили черги з охочих зробити щеплення від коронавірусу.

Попри те, що скупчення людей у коридорах і приміщеннях медзакладів надзвичайно велике, дехто з охочих щепитися ігнорує базові правила карантину.