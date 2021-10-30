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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Києві на НСК Олімпійський відкривають пункт вакцинації

коронавірус, вакцинація

На території столичного НСК Олімпійський від завтра, 31 жовтня, вакцинуватимуть від коронавірусу.

Відомо, що пункт вакцинації на Олімпійському працюватиме протягом двох днів: 31 жовтня та 1 листопада.

– У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей. Для всіх бажаючих вакцинація безкоштовна, – йдеться в повідомленні прес-служби ФК Динамо.

Графік роботи пунктів, що працюватимуть у залі Олімпійський двір:

  • 31 жовтня з 10:00 до 17:00,
  • 1 листопада – з 11:00 до 19:00
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Столичні поліклініки і центри масової вакцинації заполонили черги з охочих зробити щеплення від коронавірусу.

Попри те, що скупчення людей у коридорах і приміщеннях медзакладів надзвичайно велике, дехто з охочих щепитися ігнорує базові правила карантину.

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