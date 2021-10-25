Вакцинация учителей от коронавируса достигла 88,2% — Шкарлет

Уровень вакцинации учителей сейчас достаточно высок. По состоянию на 25 октября не менее одной прививки от коронавируса получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, а две — почти 400 тыс. педагогов.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, наилучшие показатели в настоящее время в Николаевской (98%) Киевской (95,5%), Харьковской (94,6%), Донецкой (92,7%) и Хмельницкой (91,6%) областях.

В то же время порог вакцинации в 80% не достигнут только в Ровенской области.

— Уверен, что местные органы власти способны исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки, — отметил Шкарлет.

Министр сказал, что с 25 октября на каникулах 8 тыс. школ.

Кроме того, в регионах красной зоны на каникулах или дистанционном обучении находятся школы, где нет показателя вакцинации в 100%.

В Одесской области таких 149, в Донецкой — 93 и в Запорожской — 47.

С 25 октября также должны были пойти на каникулы и большинство высших учебных заведений. Об этом по итогам заседания 22 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Источник: Сергій Шкарлет