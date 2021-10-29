Риторика РФ вводит в заблуждение: заявление посольства США по поводу обострения на Донбассе

Посольство США в Украине заявило, что ответственность за обострение конфликта в Донбассе лежит на России. Об этом говорится в обнародованном заявлении на официальной странице посольства в пятницу, 29 октября.

— Поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина, — заявили в посольстве.

Также в ведомстве добавили, что российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности.

По данным штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и пять раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Сегодня был ранен украинский боец, еще двое накануне.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на июль 2021 года общее число погибших в результате боевых действий на Донбассе составило более 13 тыс.: по меньшей мере 3 901 гражданских лиц, примерно 4 200 украинских военных и около 5 800 членов незаконных вооруженных группировок.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine