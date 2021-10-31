Росія відновлює нарощування військ біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння серед деяких чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують, на їхню думку, нерегулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно, заявили, що переміщення військ знову викликало занепокоєння, яке виникло в квітні, коли найбільше скупчення військ Росією біля кордону з Україною за останні роки спричинило міжнародний резонанс.

– Поновлення пересування російських військ у цьому районі відбувається тоді, коли Кремль дотримується більш жорсткої позиції щодо України. Російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, посилили свою риторику, атакуючи західні зв’язки Києва і навіть ставлячи під сумнів його суверенітет, – передають джерела The Washington Post.

Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є червоною лінією для Москви.

Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як альянс вигнав вісім членів російської місії через звинувачення в шпигунстві.

Чим займаються російські війська, які збираються біля кордону з Україною, незрозуміло.

Останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

– Суть у тому: це не тренування. Здається, це не тренування. Щось відбувається. Що це? – надає видання слова директора програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії Майкла Кофмана.

Що відбувається біля кордонів

Офіційні особи Сполучених Штатів і Європи почали помічати переміщення, особливо останніми тижнями, після того, як Росія в середині вересня завершила масштабні спільні військові навчання з Білоруссю, відомі як Захід-2021 на своєму західному фланзі.

За словами Кофмана, супутникові знімки показують, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в сибірському місті Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною. Кофман також сказав, що зображення, схоже, показують, що 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується за межами Москви, переміщує особовий склад і техніку в бік України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своїй заяві повідомив, що після завершення навчань Захід-2021 Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на навчальних майданчиках уздовж українського кордону.

За оцінкою Данілова, чисельність російських військ, розгорнутих навколо українського кордону, становить від 80 тис. до 90 тис. осіб, не враховуючи десятки тисяч, розміщених в окупованому Криму.

Кофман вважає, що цього разу ситуація може заслуговувати на особливу увагу, оскільки Росія, схоже, знизила поріг того, що може спонукати Кремль до агресивних дій в Україні.

– Я думаю, що потрібно зробити крок назад і подивитися на минулий рік загалом, і якщо ви це зробите, то зрозумієте, що тон та меседжі Росії щодо України різко змінилися, — сказав він.

У своїх заявах протягом року Путін та інші високопосадовці говорили, що розширення діяльності НАТО в Україні є “червоною межею” для Москви, тоді як раніше вони називали членство України в НАТО кроком, з яким вони не можуть змиритися, сказав Кофман.

Напередодні посольство США в Україні заявило, що відповідальність за загострення конфлікту на Донбасі лежить на Росії. Про це йдеться в оприлюдненій заяві на офіційній сторінці посольства у п’ятницю, 29 жовтня.