Комитет Рады будет настаивать, чтобы 1-4 классы учились очно в красной зоне

Парламентский комитет по образованию, науке и инновациям будет настаивать на том, чтобы ученики младших классов ходили в школу в населенных пунктах, которые входят в красную зону карантина.

Об этом заявил член комитета, депутат от фракции Слуга народа Валерий Колюх, отвечая на вопрос о целесообразности дистанционного обучения для учеников 1-4 класса, которое действует с 1 ноября в Киеве.

По мнению депутата, дистанционное образование очень вредит учебному процессу, а также занимает много времени у родителей. Несмотря на это, Колюх не отрицает, что карантинные ограничения – это один из путей остановить эпидемию.

– Комитет будет настаивать на позиции, что дети 1-4 классов все же должны быть в классах. Министерство образования и науки рекомендует органам местной власти принять решение самостоятельно. Я считаю, что с 1 по 4 класс нужно оставить детей в школе.

С понедельника, 1 ноября, в Киеве стали действовать ограничения красной зоны карантина. Согласно правилам, в красной зоне эпидопасности школы могут работать при условии, что все учителя вакцинировались от коронавируса.

Однако власти города из-за сложной ситуации решили ввести дистанционное обучение для всех учеников. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что дети смогут вернуться за парты, когда ситуация с заболеваемостью Covid-19 улучшится.

В то же время детские сады могут работать, если весь персонал получил прививку. Детальнее об ограничениях, действующих в Киеве с 1 ноября, читайте в материале.

Читайте: Пробки, полупустое метро и проверки документов: Киев перешел в красную зону