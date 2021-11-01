Красная зона в Киеве с 1 ноября: что происходит на дорогах и с транспортом

С 1 ноября в Киеве начала действовать красная зона и новые карантинные ограничения. Киевляне, у которых нет Covid-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, теперь не могут пользоваться общественным транспортом.

Поэтому вагоны и станции киевского метро утром 1 ноября были полупустыми.

Кроме того, часть людей пересела с общественного транспорта на собственный. Поэтому Киев сковали пробки. Уже традиционно движение затруднено в центре столицы, а также на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Юрия Ильенко.

Сложно проехать на Софиевской Борщаговке и Кольцевой дороге. Пробки стоят возле станций метро Житомирская и Святошино. Большие пробки образовались на Оболони.

Трудно проехать по проспекту Романа Шухевича, Северному мосту, возле станций метро Черниговская и Левобережная, Осокорки, Позняки и проспекту Николая Бажана.

Пробки, полупустое метро и проверки документов: Киев перешел в красную зону / 3 фотографии

Цены на такси тоже выросли, но не сильно. Так, если вы решите ехать с Правого берега на Левый, то придется выложить от 280 до 550 грн. Добраться до центра из Голосеевского района Киева (Выставочного центра, Теремков) обойдется в 230-400 грн.

С Левого берега (района Березняков) до центра можно доехать в среднем за 130-180 грн.

Между тем, правоохранители избирательно проверяют у пассажиров общественного транспорта наличие Covid-сертификатов или ПЦР-тестов. На нарушителей составляют административный протокол, им грозит штраф от 17 тыс. грн.

Пробки, полупустое метро и проверки документов: Киев перешел в красную зону / 2 фотографии

В заведениях общественного питания также продолжаются проверки.

Красная зона в Киеве начала действовать с 1 ноября 2021 года. В столице вступили в силу новые карантинные ограничения.

Они предусматривают, что воспользоваться общественным транспортом можно, если у вас есть сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус (действует всего 72 часа) или справка о выздоровлении от Covid-19.