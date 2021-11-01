Комітет Ради наполягатиме, щоб 1-4 класи навчалися очно у червоній зоні

Парламентський комітет з питань освіти, науки й інновацій буде наполягати на тому, щоб учні молодших класів ходили до школи у населених пунктах, які входять у червону зону карантину.

Про це заявив член комітету, депутат від фракції Слуга народу Валерій Колюх, відповідаючи на запитання про доцільність дистанційного навчання для учнів 1-4 класу, яке діє з 1 листопада у Києві.

На думку депутата, дистанційна освіта дуже шкодить навчальному процесу, а також забирає багато часу у батьків. Попри це, Колюх не заперечує, що карантинні обмеження – це один зі шляхів зупинити епідемію.

– Комітет буде наполягати на позиції, що діти 1-4 класів все ж таки мають бути в класах. Міністерство освіти і науки рекомендує органам місцевої влади ухвалити рішення самостійно. Я вважаю, що з 1 по 4 клас треба було залишити дітей у школі.

З понеділка, 1 листопада, у Києві почали діяти обмеження червоної зони карантину. Відповідно до правил, у червоній зоні епіднебезпеки школи можуть працювати за умови, що всі вчителі вакцинувалися від коронавірусу.

Однак влада міста через складну ситуацію вирішила запровадити дистанційне навчання для всіх учнів. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що діти зможуть повернутися за парти, коли ситуація з захворюваністю на Covid-19 покращиться.

Водночас дитячі садки можуть працювати, якщо весь персонал отримав щеплення. Детальніше про обмеження, які діють у Києві з 1 листопада, читайте у матеріалі.

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