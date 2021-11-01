Президент Украины Владимир Зеленский обсудил текущую ситуацию безопасности на Донбассе с Ангелой Меркель, которая продолжает исполнять обязанности канцлера Германии.

Их встреча состоялась в Глазго, где сейчас проходит конференция ООН по вопросам изменения климата COP26.

В частности, Владимир Зеленский во время общения с Ангелой Меркель остановился на ходе переговоров для установления мира.

Кроме того, лидеры государств обсудили пути преодоления энергетического кризиса в Европе и актуальные вопросы отношений Украины и Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель имеет целью до конца своей каденции работать над организацией новых переговоров в нормандском формате.

По словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, сейчас идет работа с Францией по организации встречи на уровне министров иностранных дел в нормандском формате.

Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин ???????? та ????????. pic.twitter.com/4aVtjW9cRx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

Сейчас Германия, Франция и Украина заинтересованы в проведении встречи на уровне глав государств в формате нормандской четверки. Однако ее проведение зависит от России, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Конференция ООН по изменению климата COP26 продлится до 2 ноября в шотландском Глазго.

В работе сессий должны принять участие около 120 мировых лидеров.

Главная цель COP26 – удержать рост средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2° от доиндустриальных показателей и направить усилия на ограничение роста температуры до 1,5° от доиндустриальных уровней.

Кроме того, предполагается существенно сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия. Важным вопросом также является мобилизация $100 млрд в год для климатических мер.

Источник: Владимир Зеленский