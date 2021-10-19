От России зависит, состоится ли встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки.

Об этом в эксклюзивном интервью каналу ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате, – подчеркнул глава государства.

Президент Украины отмечает: те позиции, которые были обсуждены страной во время встречи в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, украинская сторона заявила о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.

– Я не знаю всех деталей и разговоров встречи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая произошла потом, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть какие-то вопросы и предложения, как всегда с той стороны, – предположил Владимир Зеленский.

Президент Украины отмечает, что видит желание Ангелы Меркель провести встречу до оставления поста.

– Ангела Меркель много сделала за это время для Украины, для нормандского формата по крайней мере. Поэтому, я думаю, шансы для этого есть, – считает глава государства.

Напомнил Владимир Зеленский и о том, что во время встречи с президентом США Джо Байденом обсуждал возможность участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе.

– Мы обсуждали с Джо Байденом несколько вариантов привлечения Соединенных Штатов к разрешению конфликта. США в целом поддерживают, но размышляют над форматом, который потом должны предложить Украине и России, – сказал глава Украины.

Так, у представителя президента США недавно была встреча с коллегами из Москвы, во время которой обсудили многие темы, и формат участия в частности.

Однако подробности встречи президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не известны.