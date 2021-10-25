Канцлер Германии Ангела Меркель до конца своей каденции на этом посту будет работать над организацией новых переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщила на конференции в Киеве посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

– Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что будет работать над организацией этой встречи ежедневно, до последнего дня пребывания на этой должности, — подчеркнула Фельдгузен.

Посол Германии уточнила, что сейчас проводится работа с Францией по организации встречи на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Однако, по словам Фельдгузен, этот процесс продвигается нелегко, и спрогнозировать, когда такие переговоры могут состояться, невозможно.

– Конечно, это действительно трудно. Сейчас пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты и с украинской, и с российской стороны, — рассказала посол.

Нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате (Украина, Франция, Германия, Россия), на которых обсуждаются вопросы вооруженной агрессии РФ против Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла, в частности, и о подготовке к саммиту нормандской четверки.

После этого в пресс-службе президента Франции сообщили, что в течение ближайших недель возможна встреча на уровне министров иностранных дел в нормандском формате (между представителями Украины, Германии, Франции и России).

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия до сих пор не выразила готовность провести такую встречу.

А президент Владимир Зеленский подчеркивал, что именно от России зависит, состоится ли встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки.