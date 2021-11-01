Президент України Володимир Зеленський обговорив поточну безпекову ситуацію на Донбасі з Ангелою Меркель, яка продовжує виконувати обов’язки канцлера Німеччини.

Їхня зустріч відбувалась у Глазго, де нині триває конференція ООН із питань зміни клімату COP26.

Зокрема, Володимир Зеленський під час спілкування із Ангелою Меркель зупинився на перебігу переговорів задля встановлення миру.

Крім того, лідери держав обговори шляхи подолання енергетичної кризи в Європі та актуальні питання відносин України та Німеччини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має на меті до кінця своєї каденції працювати над організацією нових переговорів у нормандському форматі.

Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин ???????? та ????????. pic.twitter.com/4aVtjW9cRx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, наразі триває робота з Францією щодо організації зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі.

Нині Німеччина, Франція та Україна зацікавлені в проведенні зустрічі на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки. Однак її проведення залежить від Росії, наголошує президент України Володимир Зеленський.

Конференція ООН із питань зміни клімату COP26 триватиме до 2 листопада в шотландському Глазго.

У роботі сесій мають взяти участь близько 120 світових лідерів.

Головна мета COP26 – утримати зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2° від доіндустріальних показників та спрямувати зусилля на обмеження зростання температури до +1,5° від доіндустріальних рівнів.

Крім того, передбачається суттєво скоротити рівень викидів парникових газів до 2030 року й досягти нульового рівня викидів до середини сторіччя. Важливим питанням також є мобілізація $100 млрд на рік для кліматичних заходів.

Джерело: Володимир Зеленський