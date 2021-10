В воскресенье, 31 октября, в шотландском Глазго официально стартовала 26-я конференция ООН по изменению климата (COP26).

Конференция открылась с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса Covid-19.

Ключевые мероприятия в Глазго начнутся в понедельник, 1 ноября, когда мировые лидеры приедут на двухдневный саммит.

В течение двух следующих недель, до 12 ноября, представители почти 200 стран мира обсудят масштабные изменения климата и пути предупреждения глобальной климатической катастрофы.

Как отметил председатель COP26, британский политик Алок Шарма, нынешняя конференция ООН является последней надеждой найти пути для спасения планеты.

Он напомнил, что шесть лет тому назад (в 2015 году) в Париже было подписано климатическое соглашение, согласно которому страны должны сделать все возможное, чтобы сдержать глобальное потепление на планете в пределах двух, а лучше 1,5 градуса по Цельсию (по сравнению с доиндустриальным периодом). Этот показатель считается порогом, за которым изменения климата могут оказаться необратимыми.

В климатической конференции ООН, в частности, примут участие президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги и другие. Прибыла в Глазго и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Королева Великобритании Елизавета II также планировала посетить конференцию, но отказалась от поездки по совету медиков. Королевскую семью в Глазго будет представлять принц Уэльский Чарльз, который уже назвал конференцию последним шансом для спасения планеты.

On climate, the world will succeed, or fail, as one.

Now is the time for real action.#COP26 begins today. We must make it count.#TogetherForOurPlanet

— COP26 (@COP26) October 31, 2021