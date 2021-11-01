В Минобороны опровергли информацию о наращивании войск РФ у границы Украины

По состоянию на 1 ноября дополнительный переброс подразделений РФ, вооружения и военной техники к границе с Украиной не зафиксирован, поэтому информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы наращивании российских войск вблизи наших границ — не соответствует действительности.

Об этом заявили в Минобороны Украины, ссылаясь на данные разведки.

— Вероятно, что обнародованные в СМИ и сети интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений, — объяснили в ГУР Минобороны.

В The Washington Post 1 ноября вышла публикация, в которой говорится, что РФ возобновила наращивание своих войск возле украинской границы.

Авторы статьи рассказывают, что в последние дни в соцсетях появились видео, на которых российские военные поезда и колонны перемещают большое количество техники на юге и западе России.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что перемещение российских войск вызывает озабоченность в США и Европе.

Фото: Минобороны РФ