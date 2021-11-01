У Міноборони спростували інформацію про нарощування військ РФ біля кордону України

Станом на 1 листопада додаткового переміщення підрозділів РФ, озброєння та військової техніки до кордону з Україною не зафіксовано. Тому інформація, поширена деякими ЗМІ про нібито нарощування російських військ поблизу наших кордонів – не відповідає дійсності.

Про це заявили у Міноборони України, посилаючись на дані розвідки.

– Ймовірно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у межах переміщення військ після завершення навчань, – пояснили у ГУР Міноборони.

У The Washington Post 1 листопада вийшла публікація, в якій йдеться про те, що РФ відновила нарощування своїх військ біля українського кордону.

Автори статті розповідають, що останніми днями у соцмережах з’явилися відео, на яких російські військові потяги та колони переміщують велику кількість техніки на півдні та заході Росії.

Видання, посилаючись на власні джерела, пише, що переміщення російських військ викликає занепокоєння у США та Європі.

Фото: Минобороны РФ