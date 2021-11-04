Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания городского совета рассказал, когда ученики смогут вернуться в школу. По словам городского главы, ситуация в столице сейчас сложная, поскольку болеет много детей, в частности, были зафиксированы летальные случаи.

Сейчас ученики находятся на дистанционном обучении, но смогут вернуться за парты, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится.

– Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет скоро. Важно сегодня – удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей, — заявил мэр.

Виталий Кличко также отметил, что в Киеве от коронавируса недавно умер 8-летний мальчик. На заседание Киевского городского совета сейчас пускают депутатов только при наличии сертификата о вакцинации, или негативного результата теста, или документа, подтверждающего выздоровление.

Напомним, с 1 ноября 2021 года Киев находится в условиях красной зоны карантина. В связи со сложной эпидемической ситуацией учебные заведения в столице перешли на дистанционное обучение, однако детские сады могут работать при условии вакцинации всех сотрудников.

Общественным транспортом можно воспользоваться при наличии Covid-сертификата (желтого или зеленого), справки о выздоровлении или отрицательного теста.

По поводу посещения ТРЦ, кино, спортзалов, кафе, массовых мероприятий и так далее — необходимо, чтобы у всех сотрудников и посетителей заведений был зеленый сертификат о вакцинации (две дозы) или тест, или справка о выздоровлении.

Подробнее об ограничениях, действующих в Киеве с 1 ноября, читайте в материале.

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