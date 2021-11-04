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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очного навчання

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко під час засідання міської ради розповів, коли учні зможуть повернутися до школи. За словами міського голови, ситуація у столиці наразі складна, оскільки хворіє багато дітей, зокрема, були зафіксовані летальні випадки.

Зараз учні перебувають на дистанційному навчанні, але зможуть повернутися за парти, коли ситуація з захворюваністю на коронавірус поліпшиться.

– Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію. Бо йдеться про здоров’я і життя людей, – заявив мер.

Віталій Кличко також зауважив, що у Києві від коронавірусу нещодавно помер 8-річний хлопчик. На засідання Київської міської ради зараз пускають депутатів лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або негативного результату тесту, або документа, який підтверджує одужання.

Нагадаємо, з 1 листопада 2021 року Київ перебуває в умовах червоної зони карантину. У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією навчальні заклади у столиці перейшли на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть працювати за умови вакцинації усіх співробітників.

Громадським транспортом можна скористатися за наявності Covid-сертифіката (жовтого чи зеленого), довідки про одужання чи негативного тесту.

Щодо відвідування ТРЦ, кіно, спортзалів, кафе, масових заходів тощо – необхідно, щоб усі співробітники та відвідувачі закладів мали зелений сертифікат про вакцинацію (дві дози) або тест, або довідку про одужання.

Детальніше про обмеження, які діють у Києві з 1 листопада, читайте у матеріалі.

Читайте: Комітет Ради наполягатиме, щоб 1-4 класи навчалися очно у червоній зоні

Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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