Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очного навчання

Мер Києва Віталій Кличко під час засідання міської ради розповів, коли учні зможуть повернутися до школи. За словами міського голови, ситуація у столиці наразі складна, оскільки хворіє багато дітей, зокрема, були зафіксовані летальні випадки.

Зараз учні перебувають на дистанційному навчанні, але зможуть повернутися за парти, коли ситуація з захворюваністю на коронавірус поліпшиться.

– Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію. Бо йдеться про здоров’я і життя людей, – заявив мер.

Віталій Кличко також зауважив, що у Києві від коронавірусу нещодавно помер 8-річний хлопчик. На засідання Київської міської ради зараз пускають депутатів лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або негативного результату тесту, або документа, який підтверджує одужання.

Нагадаємо, з 1 листопада 2021 року Київ перебуває в умовах червоної зони карантину. У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією навчальні заклади у столиці перейшли на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть працювати за умови вакцинації усіх співробітників.

Громадським транспортом можна скористатися за наявності Covid-сертифіката (жовтого чи зеленого), довідки про одужання чи негативного тесту.

Щодо відвідування ТРЦ, кіно, спортзалів, кафе, масових заходів тощо – необхідно, щоб усі співробітники та відвідувачі закладів мали зелений сертифікат про вакцинацію (дві дози) або тест, або довідку про одужання.

Детальніше про обмеження, які діють у Києві з 1 листопада, читайте у матеріалі.

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