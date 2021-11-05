В Раде зарегистрировали закон, регулирующий услуги парковки

Депутаты решили урегулировать вопросы по поводу парковки транспортных средств. В парламенте зарегистрировали законопроект №6259, предусматривающий определение правового статуса отношений по парковке, порядка предоставления услуг и взаимной ответственности сторон.
Согласно документу:
- Парковка определяется как отношения укрытия и хранения.
- Лицо, предоставляющее услуги по парковке, должно нести ответственность за сохранность автомобилей, лодок и других плавательных аппаратов, наблюдать за ними с применением видеокамер, не допускать кражи или повреждения.
- Хранитель имеет право самостоятельно перемещать транспортное средство только при условии, что оно препятствует передвижению других.
- Лицо, предоставляющее услуги, не может удерживать, ограничивать передвижение или задерживать транспортное средство клиента в связи с неуплатой за услуги парковки или неполной оплатой.
- Принятие транспортного средства удостоверяется квитанцией, жетоном или номером.
- Если хранение и парковка автотранспортных средств осуществляется субъектом предпринимательской деятельности, такой договор является публичным.
С 1 ноября в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменения затронули как дорожные знаки, так и разметки.
На украинских дорогах стало больше обозначений, в частности, о зарядных станциях для электроавтомобилей. Также появился четвертый вид государственных дорог – территориальный. Подробности о новых ПДД с ноября читайте в материале.