В Раде зарегистрировали закон, регулирующий услуги парковки

Депутаты решили урегулировать вопросы по поводу парковки транспортных средств. В парламенте зарегистрировали законопроект №6259, предусматривающий определение правового статуса отношений по парковке, порядка предоставления услуг и взаимной ответственности сторон.

Согласно документу:

Парковка определяется как отношения укрытия и хранения .

. Лицо, предоставляющее услуги по парковке, должно нести ответственность за сохранность автомобилей, лодок и других плавательных аппаратов, наблюдать за ними с применением видеокамер, не допускать кражи или повреждения.

Хранитель имеет право самостоятельно перемещать транспортное средство только при условии, что оно препятствует передвижению других.

Лицо, предоставляющее услуги, не может удерживать, ограничивать передвижение или задерживать транспортное средство клиента в связи с неуплатой за услуги парковки или неполной оплатой.

Принятие транспортного средства удостоверяется квитанцией, жетоном или номером.

Если хранение и парковка автотранспортных средств осуществляется субъектом предпринимательской деятельности, такой договор является публичным.

С 1 ноября в Украине вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменения затронули как дорожные знаки, так и разметки.

На украинских дорогах стало больше обозначений, в частности, о зарядных станциях для электроавтомобилей. Также появился четвертый вид государственных дорог – территориальный. Подробности о новых ПДД с ноября читайте в материале.