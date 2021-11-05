Впервые в Украине: у жителя Харькова забрали авто за неуплату штрафов

В Украине впервые забрали автомобиль за неуплату штрафов. Своей иномаркой Mercedes-Benz поплатился житель Харькова.

Авто изъяла исполнительная служба. 32-летнего гражданина Нигерии дважды ловили пьяным за рулем на большой скорости. Нарушитель накопил 80 тыс. грн долга из-за неуплаты штрафов. Если в ближайшее время он их не оплатит, авто продадут. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В то же время владелец автомобиля утверждает, что не употреблял алкоголь.

– Он может забрать его в случае уплаты задолженности по исполнительному производству. Тогда реализация транспортного средства прекращается… Если не оплатит – транспортное средство будет реализовано, – говорит государственный исполнитель Михаил Мартынчук.

Едва не поплатился автомобилем и водитель Range Rover. Его владелец ехал со скоростью 180 км/ч. Автомобиль не изъяли, потому что водитель сразу уплатил все накопленные штрафы.

Изымать автомобили у злостных нарушителей правил дорожного движения будут по всей стране — отмечают в Минюсте. Такое решение было принято после ряда резонансных ДТП.

В частности, одно из них недавно произошло в Харькове. 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости пересекал перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet. Водитель Chevrolet сразу погиб на месте, а три пассажира Infiniti получили тяжелые травмы.

28 октября подозреваемому в смертельном ДТП — несовершеннолетнему Николаю Харьковскому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, водителю Infiniti может грозить до восьми лет заключения, но суд также будет учитывать тот факт, что он несовершеннолетний.

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