У Раді зареєстрували закон, який регулює послуги парковки

Депутати вирішили врегулювати питання щодо паркування транспортних засобів. У парламенті зареєстрували законопроект №6259, який передбачає визначення правового статусу відносин щодо паркування, порядку надання послуг та взаємну відповідальність сторін.

Відповідно до документа:

Паркування визначається як відносини схову та зберігання .

. Особа, яка надає послуги з паркування, повинна нести відповідальність за збереження автомобілів, човнів та інших плавальних апаратів, спостерігати за ними із застосуванням відеокамер, не допускати крадіжки чи пошкодження.

за збереження автомобілів, човнів та інших плавальних апаратів, спостерігати за ними із застосуванням відеокамер, не допускати крадіжки чи пошкодження. Зберігач має право самостійно переміщувати транспортний засіб лише за умови, що той перешкоджає пересуванню інших.

Особа, яка надає послуги, не може утримувати, обмежувати пересування чи затримувати транспортний засіб клієнта у зв’язку з несплатою послуг паркування чи неповною сплатою.

паркування чи неповною сплатою. Прийняття транспортного засобу посвідчується квитанцією, жетоном чи номером.

Якщо зберігання та паркування автотранспортних засобів здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним.

З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. Зміни торкнулися як дорожніх знаків, так і розмітки.

На українських дорогах стало більше позначень, зокрема, про зарядні станції для електроавтомобілів. Також з’явився четвертий вид державних доріг – територіальний. Подробиці про нові ПДР з листопада читайте у матеріалі.