У Раді зареєстрували закон, який регулює послуги парковки

Депутати вирішили врегулювати питання щодо паркування транспортних засобів. У парламенті зареєстрували законопроект №6259, який передбачає визначення правового статусу відносин щодо паркування, порядку надання послуг та взаємну відповідальність сторін.
Відповідно до документа:
- Паркування визначається як відносини схову та зберігання.
- Особа, яка надає послуги з паркування, повинна нести відповідальність за збереження автомобілів, човнів та інших плавальних апаратів, спостерігати за ними із застосуванням відеокамер, не допускати крадіжки чи пошкодження.
- Зберігач має право самостійно переміщувати транспортний засіб лише за умови, що той перешкоджає пересуванню інших.
- Особа, яка надає послуги, не може утримувати, обмежувати пересування чи затримувати транспортний засіб клієнта у зв’язку з несплатою послуг паркування чи неповною сплатою.
- Прийняття транспортного засобу посвідчується квитанцією, жетоном чи номером.
- Якщо зберігання та паркування автотранспортних засобів здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним.
З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. Зміни торкнулися як дорожніх знаків, так і розмітки.
На українських дорогах стало більше позначень, зокрема, про зарядні станції для електроавтомобілів. Також з’явився четвертий вид державних доріг – територіальний. Подробиці про нові ПДР з листопада читайте у матеріалі.