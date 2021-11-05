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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Раді зареєстрували закон, який регулює послуги парковки

У Раді зареєстрували закон, який регулює послуги парковки

Депутати вирішили врегулювати питання щодо паркування транспортних засобів. У парламенті зареєстрували законопроект №6259, який передбачає визначення правового статусу відносин щодо паркування, порядку надання послуг та взаємну відповідальність сторін.

Відповідно до документа:

  • Паркування визначається як відносини схову та зберігання.
  • Особа, яка надає послуги з паркування, повинна нести відповідальність за збереження автомобілів, човнів та інших плавальних апаратів, спостерігати за ними із застосуванням відеокамер, не допускати крадіжки чи пошкодження.
  • Зберігач має право самостійно переміщувати транспортний засіб лише за умови, що той перешкоджає пересуванню інших.
  • Особа, яка надає послуги, не може утримувати, обмежувати пересування чи затримувати транспортний засіб клієнта у зв’язку з несплатою послуг паркування чи неповною сплатою.
  • Прийняття транспортного засобу посвідчується квитанцією, жетоном чи номером.
  • Якщо зберігання та паркування автотранспортних засобів здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності, такий договір є публічним.

З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. Зміни торкнулися як дорожніх знаків, так і розмітки.

На українських дорогах стало більше позначень, зокрема, про зарядні станції для електроавтомобілів. Також з’явився четвертий вид державних доріг – територіальний. Подробиці про нові ПДР з листопада читайте у матеріалі.

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Фото: Depositphotos

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