У Украины сейчас нет подтверждения информации о стягивании и наращивании российских войск вблизи украинских границ.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя соответствующие публикации американских СМИ и опасность эскалации со стороны Москвы.

– Насколько я знаю, Министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления, или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины, — подчеркнул Никифоров.

По его словам, недавно президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, одной из тем которого были и вопросы безопасности. В частности, выступил с докладом главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

– Имел слово главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Он не рассказал ни о чем, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но Офис президента на данный момент не имеет никакой подтверждающей информации на этот счет, — отметил Никифоров.

В начале ноября в The Washington Post вышла статья о том, что Россия возобновила наращивание своих войск у украинской границы. Отмечалось, что соцсети наводнили видео, на которых российские военные поезда перемещают большое количество техники на юге и западе РФ.

Впоследствии в Минобороны Украины опровергли информацию СМИ о дополнительном перебрасывании подразделений РФ, вооружения и военной техники к украинским границам.

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заверил, что ситуация у границ Украины контролируема и никакого наращивания войск РФ нет.

Источник: Телеканал Дом