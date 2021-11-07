В України зараз немає підтвердження інформації про стягування та нарощування російських військ поблизу українських кордонів.

Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів прес-секретар президента України Сергій Никифоров, коментуючи відповідні публікації американських ЗМІ та загрозу ескалації з боку Москви.

– Наскільки я знаю, Міністерство оборони України називає такі повідомлення елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського. Воно не підтверджує зосередження військ більше нормального рівня біля кордонів України, – наголосив Никифоров.

За його словами, нещодавно президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, однією з тем якої були й питання безпеки. Зокрема, виступив із доповіддю головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

– Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити. Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації з цього приводу, – зазначив Никифоров.

На початку листопада у The Washington Post вийшла стаття про те, що Росія відновила нарощування своїх військ біля українського кордону. Зазначалося, що соцмережі заполонили відео, на яких російські військові потяги переміщують велику кількість техніки на півдні та заході РФ.

Згодом у Міноборони України спростували інформацію ЗМІ щодо додаткового перекидання підрозділів РФ, озброєння та військової техніки до українських кордонів.

Начальник Генштабу ЗСУ Сергія Шаптала запевнив, що ситуація біля кордонів України контрольована і жодного нарощування військ РФ немає.

Джерело: Телеканал Дом