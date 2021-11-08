Экс-командир батальона Патрульной полиции Евгений Зборовский с 8 ноября возглавляет Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

Он признан победителем конкурса на эту должность. Соответствующее решение Кабмин принял 20 октября.

– О первых шагах можно будет говорить чуть позже. У меня первый день на службе. Мне нужно понять структуру, пообщаться с людьми, профильно этим занимающимися уже не первый год. После того, как я пойму всю проблематику, можно будет принимать какие-то решения, о которых мы обязательно заявим и покажем результаты, – сказал Зборовский, комментируя свое назначение.

Он заверил: когда будут пресечены нелегальные перевозки, улучшится подвижной состав, а правила игры на рынке будут более прозрачными.

– Законодательство таким образом построено, что привлечь нелегального перевозчика к ответственности непросто. Очень важно иметь диалог с рынком. Я уверен, что те белые перевозчики, которые имеют все разрешения, готовы помогать, предоставлять информацию, чтобы выявлять нелегальных, привлекать их к ответственности, — подчеркнул глава Укртрансбезопасности.

Накануне, 7 ноября, Зборовский сообщил в соцсети, что написал рапорт об увольнении из Патрульной полиции.

Он работал там с самого старта реформы МВД в 2015 году, а до этого – на руководящей должности в частной международной компании.

Источник: PavlovskyNews

Фото: Євген Зборовський

