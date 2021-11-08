Киев разрывает ряд договоров с четырьмя перевозчиками из-за выявленных фальсификаций. Соглашения по 11 маршрутам разрывают в одностороннем порядке.
Партию поддельных документов выявил Департамент внутреннего контроля КГГА. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов на своей странице в социальной сети Facebook.
Какие маршрутки перестанут ходить
- №224;
- №234;
- №539;
- №559;
- №231;
- №421;
- №581;
- №155;
- №516.
- №517;
- №402.
По словам Усова, Киев не намерен заключать новые договоры по этим маршрутам с коммунальными или частными перевозчиками.
– Кто из чиновников и служащих мэрии был в этом заинтересован, кто дал на это добро – покажут дальнейшие результаты аудита, – отметил он.
Причина в том, что все 11 маршрутов на 76 единиц транспорта дублировали коммунальные, забирая пассажиропоток у Киевпасстранса.
В частности, маршрутка №402 дублировала троллейбус №44, маршрутка №516 – автобус №63, маршрутка №234 – троллейбус №29, маршрутка №224 – автобус №88.
Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий добавил, что местные власти продолжает работу по общественному транспорту.