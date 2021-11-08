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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве перестанет ходить ряд маршруток — причина и список

маршрутка київ

Киев разрывает ряд договоров с четырьмя перевозчиками из-за выявленных фальсификаций. Соглашения по 11 маршрутам разрывают в одностороннем порядке.

Партию поддельных документов выявил Департамент внутреннего контроля КГГА. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов на своей странице в социальной сети Facebook.

Какие маршрутки перестанут ходить

  • №224;
  • №234;
  • №539;
  • №559;
  • №231;
  • №421;
  • №581;
  • №155;
  • №516.
  • №517;
  • №402.

По словам Усова, Киев не намерен заключать новые договоры по этим маршрутам с коммунальными или частными перевозчиками.

– Кто из чиновников и служащих мэрии был в этом заинтересован, кто дал на это добро – покажут дальнейшие результаты аудита, – отметил он.

Причина в том, что все 11 маршрутов на 76 единиц транспорта дублировали коммунальные, забирая пассажиропоток у Киевпасстранса.

В частности, маршрутка №402 дублировала троллейбус №44, маршрутка №516 – автобус №63, маршрутка №234 – троллейбус №29, маршрутка №224 – автобус №88.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий добавил, что местные власти продолжает работу по общественному транспорту.

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Фото: УНИАН

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