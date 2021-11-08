Зборовський очолив боротьбу з нелегальними перевізниками в Україні

Екс-командир батальйону Патрульної поліції Євген Зборовський з 8 листопада очолює Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

Його визнано переможцем конкурсу на цю посаду. Відповідне рішення Кабмін схвалив 20 жовтня.

– Про перші кроки можна буде говорити трохи пізніше. У мене перший день на службі. Мені потрібно зрозуміти структуру, поспілкуватися з людьми, які профільно цим займаються вже не перший рік. Після того, як я зрозумію всю проблематику, можна буде приймати якісь рішення, про які ми обов’язково заявимоі покажемо результати, – сказав сьогодні Зборовський, коментуючи своє призначення.

Він запевнив, коли буде подолано нелегальні перевезення, покращиться рухомий склад, а правила гри на ринку будуть більш прозорими.

– Законодавство таким чином побудоване, що притягнути нелегального перевізника до відповідальності дость непросто. Дуже важливо мати діалог з ринком. Я впевнений, що ті білі перевізники, які мають усі дозволи, вони готові допомагати, надавати інформацію, щоб виявляти нелегальних, притягати їх до відповідальності, – наголосив глава Укртрансбезпеки.

Напередодні, 7 листопада, Зборовський повідомив у соцмережі, що написав рапорт про звільнення з Патрульної поліції.

Він працював там з самого старту реформи МВС у 2015 році, а до цього – на керівній посаді в приватній міжнародній компанії.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: Євген Зборовський