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Факты / Украина

Из США в Украину следуют еще два военных катера типа Island

Мария Степанюк
катери Island

Из американского города Балтимор в штате Мэриленд отправились два патрульных катера класса Island. Они должны прибыть в порт Одессы.

Об этом сообщает посольство США в Украине на странице Facebook.

— Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО, говорится в сообщении.

В январе 2021 года украинские моряки отправились в Соединенные Штаты для подготовки по освоению катеров класса Island, которые ранее получил украинский флот.

В марте стало известно о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 млн от Министерства обороны США. Пакет USAI содержит два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV. На данный момент США передала уже шесть таких катеров Украине.

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