Министерство обороны США накануне объявило о новом пакете инициативы содействия безопасности в Украине на $125 млн, который включает обучение, оборудование и консультативные усилия, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Эти действия подтверждают стремление США обеспечить оборонительное летальное оружие, чтобы Украина могла эффективно защищаться от российской агрессии.

Что включает в себя пакет военной помощи?

два патрульных катера Mark IV — для усиления способности Украины патрулировать и защищать свои территориальные воды (таким образом, украинская сторона получит восемь таких катеров от США);

предоставление дополнительных контрартилерийских радаров и тактического оборудования;

постоянную поддержку спутниковой съемки;

оборудование для оказания военной медицинской помощи и боевой эвакуации.

В Минобороны США подчеркнули, что остальные $150 млн финансовой помощи, который выделил Конгресс США, будут предоставлены, когда Минобороны и Госдепартамент, засвидетельствую, что Украина в этом году достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

Департамент призывает Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над военными, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют свой оборонный сектор в других ключевых сферах в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

В Пентагоне напомнили, что США с 2014 года выделили Украине помощь в области безопасности на более чем $2 млрд и продолжают оказывать помощь Украине в осуществлении этих реформ для продвижения ее евроатлантических стремлений в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины.

1 марта администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Вашингтон также планирует продолжать оказывать Киеву также и летальное оружие. Необходимость этого заключается в усилении агрессии со стороны России.