В Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Королевство Бельгия передало Украине.

В порту Одессы возле 19-го причала морского вокзала оно пришвартовалось в 11:15 рядом с ледоколом James Clark Ross. Об этом сообщает издание Думская.

О том, что судно Belgica бесплатно передадут Украине, стало известно в конце июля 2021 года. Торжественная передача состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге.

Судно покинуло Бельгию 1 октября и отправилось в Одессу. За это время команда украинских ученых, находившаяся на борту, провела ряд важных открытий.

Судно Belgica было построено в 1984 году. Его длина — 51,12 м, ширина — 10 м, осадка 4,6 м, водоизмещение 1 200 тонн. Дальность плавания — 20 тыс. морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость — 13,5 узлов (25 км/ч).

На борту есть пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая), экипаж — 15 человек, научный персонал состоит из 16 сотрудников.

Фото: Думская