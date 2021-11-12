Российские оккупанты 11 ноября с 14.43 до 15.23 обстреляли населенный пункт Новозвановка Луганской области из артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями.

Боевики выпустили в сторону села 26 снарядов калибра 122 мм, сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации.

В результате обстрела разрушены два жилых дома и хозяйственные постройки по адресам: улица Суворова, 3 и 7.

Погибших и раненых среди гражданского населения нет, потому что жители Новозвановки были вовремя эвакуированы.

Сейчас решается вопрос о восстановлении разрушенных домов.

– Этим обстрелом вооруженные формирования РФ не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не повинных граждан, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов, – отмечают в СЦКК.

Вражеская артиллерия обстреляла Новозвановку: разрушены несколько домов / 3 фотографии