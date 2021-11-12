Російські окупанти 11 листопада з 14.43 до 15.23 обстріляли населений пункт Новозванівка Луганської області з артилерії, забороненої Мінськими домовленостями.

Бойовики випустили у бік села 26 снарядів калібру 122 мм, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

Внаслідок обстрілу зруйновано два житлові будинки та господарські споруди за адресами: вулиця Суворова, 3 та 7.

Загиблих та поранених серед цивільного населення немає завдяки тому, що жителі Новозванівки були вчасно евакуйовані.

Зараз вирішується питання щодо відновлення зруйнованих будинків.

– Цим обстрілом збройні формування РФ не лише вкотре порушили взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню та звели нанівець усі ініціативи України щодо мирного розв’язання конфлікту, але й продемонстрували свою зневагу до життя та здоров’я ні в чому не винних цивільних громадян, які могли опинитись на місці чергового злочину російських окупантів, – наголошують у СЦКК.

Ворожа артилерія обстріляла Новозванівку: зруйновано кілька будинків / 3 фотографии