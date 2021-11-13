ВМС Украины провели тренировки в Черном море с кораблями НАТО

Украинские Военно-морские силы провели тренировки типа PASSEX с военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. Об этом сообщили в Facebook на странице ВМС Вооруженных Сил Украины.

– Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В общей сложности в тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко, — говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что целью тренировки является “отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами альянса”.

Подчеркнув, что подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и другое.

Накануне президент РФ Владимир Путин в интервью одному из пропагандистских каналов возмутился учениями с участием США и их союзников в Черном море.

В своем заявлении он сказал, что применили беспилотника Bayraktar украинскими военными на Донбассе против российских наемников и военные учения в Черном море “не дают ему успокоиться”.

Джерело: ВМС ВС Украины

Фото: ВМС ВС Украины