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Факти / Україна

ВМС України провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО

Марія Степанюк редактор стрічки
Військові навчання у Чорному морі

Українські Військово-морські сили провели тренування типу PASSEX з військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії. Про це повідомили у Facebook на сторінці ВМС Збройних сил України.

— Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 Poseidon та гелікоптер. Загалом в тренуванні взяли участь сім кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер Слов’янськ та середній десантний корабель Юрій Олефіренко, – йдеться у повідомленні.

У ВМС зазначили, що метою тренування є “відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами альянсу”.

Наголосивши, що подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій.

Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.

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Напередодні президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю одному із пропагандистських каналів обурився навчаннями за участю США та їхніх союзників у Чорному морі.

У своїй заяві він сказав, що застосували безпілотник Bayraktar українськими військовими на Донбасі проти російських найманців та військові навчання у Чорному морі “не дають йому заспокоїтися”.

Джерело: ВМС ЗС України

Фото: ВМС ЗС України

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