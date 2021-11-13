Путин жалуется, что обучение в Черном море и Bayraktar в ВСУ не дают “расслабиться”

Прошло уже почти три недели с тех пор, как военные ВСУ в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников применили беспилотник Bayraktar, а в Кремле до сих пор не могут успокоиться.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью одному из российских пропагандистских каналов.

В нем он традиционно отрицал присутствие российских войск на Донбассе, а также выразил возмущение, что в США поддержали применение украинскими военными БПЛА, а “Европа сказала что-то неразборчивое” на действия ВСУ”.

Путин продолжил жаловаться, что официальные лица Украины подчеркнули, что и дальше будут продолжать применять Bayraktar в случае угрозы и отвечать на действия оккупантов. Он также возмутился тем, что Украина организовала проведение учений в Черном море.

И добавил, что из-за таких действий “создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться”.

В интервью он также сказал, что Минобороны РФ отправило во временно оккупированный Крым боевые б-51. По его словам, “исключительно для сопровождения иностранных военных самолетов на период внеплановых учений США и их союзников”.

12 ноября главнокомандующий ВСУ Украины Виталий Залужный опубликовал отчет, в котором указано количество военнослужащих РФ, воюющих против Украины в ОРДЛО на постоянной основе. Залужный добавил, что кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

Bayraktar в ВСУ

26 октября украинские военные впервые с момента взятия на вооружение применили на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Дроны Bayraktar TB2 задействовали для уничтожения вражеской артиллерии.

Позже в Германии и Франции выразило обеспокоенность применением ВСУ беспилотников на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина ничего не нарушала, а в Германии должны быть больше озабочены российской агрессией, в частности тем, что оккупационные войска убивают наших защитников и обстреливают украинские позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны оккупантов.