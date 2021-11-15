Обстреляли дома и ранили санитара: боевики на Донбассе 19 раз нарушили тишину

За прошедшие сутки на востоке Украины зафиксировано 19 нарушений режима тишины, в том числе семь раз российские наемники использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

Повреждены два санитарных автомобиля. Боевики ранили водителя-санитара, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В направлении поселка Невельское враг применял минометы калибра 120 мм. Из артиллерии калибра 122 мм наемники РФ обстреляли окрестности населенного пункта.

Снаряды попали в дома — девять повреждены, а три разрушены. Полиция открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сьогодні вночі незаконні збройні формування обстріляли село Невельське Донецької області.

В результаті обстрілу пошкоджено 9️⃣ будинків, три з яких повністю зруйновані. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Детальніше: https://t.co/RR7P2evHZ2 pic.twitter.com/eVKj1nPFRl — МВС України (@MVS_UA) November 14, 2021

Вблизи поселка Чермалик оккупанты применяли противотанковый ракетный комплекс, а вблизи Орехово-Донецкое — артиллерию калибра 152 мм.

Возле населенного пункта Причепиловка боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также они дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.

Вблизи Катериновки наемники РФ атаковали украинские позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а у Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Крымского зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Новоалександровки враг перешел на минометы калибра 120 мм, а у Пивденного гатили из гранатометов разных систем.

Украинские защитники отвечали на обстрелы оккупантов из оружия, которое не запрещают минские договоренности. Кроме того, в Луганской области вражеский беспилотник пересек линию столкновения.

По состоянию на утро 15 ноября на Донбассе нарушений не зафиксировано.

Недавно на Донбассе погибли два украинских военных. Защитники подорвались на неизвестном взрывном устройстве – травмы оказались несовместимы с жизнью.

Позже стало известно, что погибшими оказались бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева. Что известно о погибших воинах, читайте в материале.

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