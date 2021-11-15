Обстріляли будинки і поранили санітара: бойовики на Донбасі 19 разів порушили тишу

За минулу добу на сході України зафіксовано 19 порушень режиму тиші, зокрема сім разів російські найманці використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Пошкоджено два санітарні автомобілі. Бойовики поранили водія-санітара, наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У напрямку селища Невельське ворог застосовував міномети калібру 120 мм. З артилерії калібру 122 мм найманці РФ обстріляли околиці населеного пункту.

Снаряди влучили у будинки – дев’ять пошкоджено, а три зруйновано. Поліція відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Сьогодні вночі незаконні збройні формування обстріляли село Невельське Донецької області.

В результаті обстрілу пошкоджено 9️⃣ будинків, три з яких повністю зруйновані. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Детальніше: https://t.co/RR7P2evHZ2 pic.twitter.com/eVKj1nPFRl — МВС України (@MVS_UA) November 14, 2021

Поблизу селища Чермалик окупанти застосовували протитанковий ракетний комплекс, а поблизу Оріхово-Донецьке – артилерію калібру 152 мм.

Біля населеного пункту Причепилівка бойовики відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та з великокаліберних кулеметів. Також вони дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.

Поблизу Катеринівки найманці РФ атакували українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Золотого-4 – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Кримського зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі Новоолександрівки ворог перейшов на міномети калібру 120 мм, а біля Південного гатили з гранатометів різних систем.

Українські захисники відповідали на обстріли окупантів зі зброї, яку не забороняють мінські домовленості. Крім того, у Луганській області ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

Станом на ранок 15 листопада на Донбасі не зафіксовано порушень.

Нещодавно на Донбасі загинули двоє українських військових. Захисники підірвалися на невідомому вибуховому пристрої – травми виявилися несумісні з життям.

Пізніше стало відомо, що загиблими виявилися бійці 79-й окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва. Що відомо про загиблих воїнів, читайте у матеріалі.

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