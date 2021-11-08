Шесть попаданий снарядов калибра 122 мм – 8 ноября в период с 5.43 до 6.11 российские наемники обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями.

По данным украинской стороны СЦКК, в результате обстрелов пострадало здание и техника водоканала, обеспечивающего водой мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.

В частности, судя по фото, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

Поэтому для предотвращения эскалации напряженности на линии столкновения Украина призывает СММ ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе.

Стреляли из 122-го калибра: оккупанты разрушили здание водоканала в Светличном / 3 фотографии

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Фото: ТКГ