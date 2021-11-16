15 ноября президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн каждому украинцу, который дважды вакцинируется от коронавируса.

Эти средства можно использовать для покупки абонемента в спортзал или фитнес-клуб, похода в кино, театр, на концерт, в музей или выставочный центр. Также украинцы могут приобрести билеты на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Программа стартует с 19 декабря 2021 года. Денежные средства можно получить с помощью приложения Дія, а для тех, у кого нет техники, будут альтернативные способы.

Новость о 1 тыс. грн за вакцинацию не оставила украинцев равнодушными и вызвала разные реакции. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на анонсированную программу Зеленского.

1 тыс. грн за вакцинацию: реакция соцсетей

Многие пользователи сети шутят, что 1 тыс. грн за вакцинацию – это компенсация для тех, кто приобрел фальшивый Covid-сертификат.

КРИЧУ! Зеленський пообіцяв кешбек 1000 грн тим, хто придбав сертифікат про вакцинацію — Єврокраїна (@euroukraine) November 15, 2021

Также украинцы предполагают, что теперь количество желающих вакцинироваться вырастет.

1000 грн Зеленський буде давати за дві вакцинації) а от тепер подивимось на черги за вакциною — Krus (@IamKrus) November 15, 2021

В сети даже появились тематические купюры.

Нашлось много критиков инициативы. Некоторые пользователи отмечают, что на помощь нужно потратить немалую сумму из бюджета. Эти средства лучше было направить в другую сферу.

– Достаточно ли это рациональное использование огромных сумм? Деньги, которые хотят потратить на выплату вакцинированным гражданам – ⅕ бюджета на образование. Может, стоит выделить эти средства на закупку новых учебников, чтобы уложиться в критическое мышление нового поколения? И увеличить доплаты врачам?

Также Зеленского раскритиковали за то, что средства нельзя потратить на еду, ведь большинство пенсионеров, которые действительно нуждающихся в помощи, не ходят в кино, спортзалы и не путешествуют.

– А пенсионерам – ничего. Они все равно не ходят в спортзал, не летают, не знают о новинках в кино, да и вообще главное их развлечение – это поход в магазин или на рынок, где цены ужасают сильнее психологических триллеров. Может им по 1 тыс. грн на еду? Но ведь у них нет смартфона.

Украинцы шутливо назвали денежную помощь “Вовиной тысячей” и сравнили ее с выплатами, которые когда-то инициировала Юлия Тимошенко.

В 2000-х була «Юліна тисяча» , тепер «Вовина тисяча»… Якщо це допоможе вакцинуватись людям , то «Вовина» буде більш потрібною. — Alex San’chez (@O_Kuryliak) November 15, 2021

Некоторые шутили, что 1 тыс. грн можно использовать для оплаты приема у психотерапевта.

Чому тисяча? Та це просто середній цінник прийому психотерапевта. Зеленський шарить, що без мозгоправа ми його не вивеземо. — ????нічниця (@digital_bat_) November 15, 2021

Среди критиков нашлись и те, кто поддержал инициативу и привел примеры подобных программ в других странах.

– Но идею платить 1 тыс. грн для вакцинированных поддерживаю. Можно сколь угодно ржать, но в США Джо Байден еще в июле пообещал $100 для стимулирования вакцинации против Covid-19. И это способствовало лучшим темпам вакцинации.

Ну и куда же без мемов.