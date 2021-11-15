Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Об этом глава государства заявил в видеообращении. По его словам, каждый украинец сможет получить эти деньги, если сделает две прививки против Covid-19.

— Каждый, кто сделал две прививки, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно через приложение Дія, – сказал президент.

Украинцы могут использовать эти деньги на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки. Согласно плану, программа стартует с 19 декабря 2021 года.

Правительство выделит 3 млрд грн до конца года для того, чтобы стимулировать украинцев вакцинироваться против коронавируса, а еще столько же – в начале 2022 года.

Зеленский отметил, что не все граждане имеют гаджеты или приложение Дія, поэтому эта возможность будет доступна не один месяц. Государство намерено обеспечить альтернативные способы получения денег за Covid-прививки, в частности, пожилым людям.