Кешбек за підробку Covid-сертифіката: реакція мережі на 1 тис. грн від Зеленського

15 листопада президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 тис. грн кожному українцю, який двічі вакцинується від коронавірусу.

Ці кошти можна використати для купівлі абонементу у спортзал чи фітнес-клуб, походу у кіно, театр, на концерт, у музей чи виставковий центр. Також українці можуть придбати квитки на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Програма стартує з 19 грудня 2021 року. Кошти можна отримати за допомогою застосунку Дія. А для тих, у кого немає техніки, будуть альтернативні способи.

Новина про 1 тис. грн за вакцинацію не залишила українців байдужими та викликала різні реакції. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на анонсовану програму Зеленського.

1 тис. грн за вакцинацію: реакція соцмереж

Багато користувачів мережі жартують, що 1 тис. грн за вакцинацію – це компенсація для тих, хто придбав фальшивий Covid-сертифікат.

КРИЧУ! Зеленський пообіцяв кешбек 1000 грн тим, хто придбав сертифікат про вакцинацію. — Єврокраїна (@euroukraine) November 15, 2021

Також українці передбачають, що тепер кількість охочих вакцинуватися зросте.

1000 грн Зеленський буде давати за дві вакцинації) а от тепер подивимось на черги за вакциною — Krus (@IamKrus) November 15, 2021

У мережі навіть з’явилися тематичні купюри.

Знайшлося багато критиків ініціативи. Деякі користувачі зазначають, що на грошову допомогу потрібно витратити чималу суму з бюджету. Ці кошти краще було спрямувати в іншу сферу.

– Чи достатньо це раціональне використання величезних сум? Гроші, які хочуть витратити на виплату вакцинованим громадянам — ⅕ бюджету на освіту. Можливо, варто виділити ці кошти на закупівлю нових підручників, щоб вкластися в критичне мислення нового покоління? Та збільшити доплати лікарям?

Також Зеленського розкритикували за те, що кошти не можна витрати на їжу, адже більшість пенсіонерів, які справді потребують допомоги, не ходять у кіно, спортзали і не подорожують.

– А пенсіонерам – нічого. Вони все одно не ходять в спортзал, не літають, не знають про новинки в кіно, та і загалом головна їхня розвага – це похід в магазин або на ринок, де ціни жахають сильніше, ніж психологічні трилери. Може їм по 1 тис. грн на їжу?! Але ж в них немає смартфона.

Українці жартівливо назвали грошову допомогу “Вовиною тисячею” та порівняли її з виплатами, які колись ініціювала Юлія Тимошенко.

В 2000-х була «Юліна тисяча» , тепер «Вовина тисяча»… Якщо це допоможе вакцинуватись людям , то «Вовина» буде більш потрібною. — Alex San’chez (@O_Kuryliak) November 15, 2021

Дехто жартував, що 1 тис. грн можна використати на прийом у психотерапевта.

Чому тисяча? Та це просто середній цінник прийому психотерапевта. Зеленський шарить, що без мозгоправа ми його не вивеземо. — ????нічниця (@digital_bat_) November 15, 2021

Серед критиків знайшлися і ті, хто підтримав ініціативу і навів приклади подібних програм в інших країнах.

– Але ідею платити 1 тис. грн для вакцинованих підтримую. Можна скільки завгодно ржати, але в США Джо Байден ще в липні пообіцяв $100 для стимулювання вакцинації проти Covid-19. І це сприяло кращим темпам вакцинації.

Ну і куди ж без мемів.