Накопление российских войск выйдет на пик в январе – глава разведки

Россия ведет масштабную спеоперацию по дестабализации ситуации в Украине. Военные маневры России будут на пике в январе 2022 года.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны.

По словам Буданова, Россия намерена дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя ряд нарративов. Начиная антивакцинаторами, заканчивая недовольством по разным причинам, миграционным, энергетическим и экономическим кризисами.

– На фоне этого масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это скопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января.

Буданов рассказал, что сейчас находится в США, чтобы ускорить взаимодействие с партнерами Украины. Он провел встречу в Пентагоне и выяснил, что его мнение с американскими коллегами полностью совпадают.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США внимательно следят за действиями РФ у границ Украины. Он призвал российские власти быть прозрачными в отношении своих действий, а также придерживаться Минских договоренностей.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что Альянс следит за ситуацией и готов реагировать на изменения.

Во Франции пообещали РФ серьезные последствия при нанесении ущерба территориальной целостности Украины.

Фото: Mil.in.ua