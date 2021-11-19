19 листопада у зоні проведення Операції об’єднаних сил внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків загинув Уберт Мрачковський – старший солдат 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО).

Український військовий дістав кульове поранення, несумісне з життям.

– Йому завжди буде 33 роки. Україна втратила воїна. Він назавжди залишиться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній перемозі, – повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Штаб ООС 19 листопада повідомив, що на Донбасі внаслідок обстрілів найманцями РФ загинув український військовий.

На той момент бойовики чотири рази порушили тишу. Вони вели обстріли біля кількох населених пунктів. Серед них – Мар’їнка, Лопаскине та Причепилівка. Ворог застосував артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Наші захисники були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Фото: ССО ЗСУ