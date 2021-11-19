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Факти / Україна

Накопичення російських військ вийде на пік у січні – очільник розвідки

Людмила Богданова редакторка стрічки
Накопичення російських військ вийде на пік у січні – очільник розвідки

Росія веде масштабну спецоперацію для дестабілізації ситуації в Україні. Військові маневри Росії будуть на піку в січні 2022 року.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За словами Буданова, Росія має намір дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи низку наративів. Починаючи антивакцинаторами, закінчуючи невдоволенням з різних причин, міграційною, енергетичною та економічною кризами.

– На фоні цього масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддалені від державного кордону. Це накопичення буде продовжуватися і вийде на пік у кінці січня.

Буданов розповів, що наразі перебуває у США, щоб пришвидшити взаємодію з партнерами України. Він провів зустріч у Пентагоні та з’ясував, що його думки з американськими колегами повністю збігаються.

Нещодавно очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США уважно стежать за діями РФ біля кордонів України. Він закликав російську владу бути прозорою щодо своїх дій, а також дотримуватися Мінських домовленостей.

Генеральний секретар НАТО також заявив, що Альянс стежить за ситуацією та готовий реагувати на зміни. У Франції пообіцяли РФ серйозні наслідки у разі заподіяння шкоди територіальній цілісності України.

Фото: Mil.in.ua

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